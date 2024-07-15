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16:20, 15 июля 2024Экономика

Топ-менеджеры Wildberries начали покидать компанию

Forbes: топ-менеджеры Wildberries начали покидать компанию из-за конфликтов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Исполнительный директор Wildberries Ольга Наумова, в прошлом работавшая топ-менеджером в «Магните» и X5 Group, ушла из компании через месяц после назначения из-за конфликта с ее владельцами по поводу своих прав и обязанностей. Об этом со ссылкой на несколько источников на рынке пишет Forbes.

По словам одного из них, Наумова ожидала, что ей позволят управлять процессами, но основательница ретейлера Татьяна Бакальчук с этим не согласилась. Также компанию в июле покинули исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас. Есть ли связь между этими увольнениями, не уточняется.

В комментарии ТАСС пресс-служба Wildberries подтвердила уход Духанина и Матачунас, но заявил, что Наумова продолжит работать в компании. Сама Наумова отказалась «комментировать слухи», Духанин переадресовал вопрос пресс-службе, а Матачунас не ответила на просьбу о комментарии.

О назначении Наумовой сообщали в конце мая. Она должна была улучшить клиентский опыт и операционную эффективность складской и транспортной логистики, а также заниматься развитием сети пунктов выдачи заказов.

Ранее корпорация МСП подсчитала, что около 60 процентов жалоб продавцов на маркетплейсы, отправленных в ее адрес, приходится на долю Wildberries. Кроме того, эта площадка отличается низкой скоростью решения вопросов работающих с ней предпринимателей.

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      Платон Щукин
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