«Это не рейдерский захват. Это развод». Бакальчук ответила своему мужу и Кадырову насчет «махинации с Wildberries»

Основательница Wildberries Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ответила своему мужу Владиславу и главе Чечни Рамзану Кадырову насчет «махинации с Wildberries». Она опровергла информацию о рейдерском захвате маркетплейса.

«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании. Вот и пруф», — написала Бакальчук.

Ранее Владислав Бакальчук и Рамзан Кадыров сообщали о рейдерском захвате маркетплейса

По словам сооснователя маркетплейса, с начала июля фирма Russ Outdoor, во главе которой стоят Левон и Роберт Мирзояны, при помощи юридических махинаций пытается завладеть активами Wildberries. Он заявил, что они обманули его супругу, после чего та ушла из дома без возможности увидеться и обсудить происходящее.

О разговоре с Владиславом по поводу дел компании также высказался Рамзан Кадыров. «Я призываю структуры, которые сейчас должны подписывать документы — вы подписываете документы, которые разрушают семью с семью детьми и бизнес. И этот бизнес забирают какие-то черти. Я за этим делом буду следить до конца», — прокомментировал глава Чечни.

Wildberries и Russ Outdoor заявили о продолжении работы в стабильном режиме

Обе компании заявили, что обеспечивают клиентов товарами и услугами и выполняют все обязательства в полном объеме. Сообщалось, что детали и «эмоциональные подробности» бракоразводного процесса основательницы компании с супругом не представляют интереса для деловых изданий. В совместном комментарии компании отметили, что продолжат информировать о новых возможностях для селлеров, партнеров и клиентов компаний.

Кроме того, владелица маркетплейса заявляла, что все было согласовано с Владиславом.