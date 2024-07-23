«Рейдеры оградили Татьяну от мужа и детей». Кадыров заявил, что некие кавказцы отбирают Wildberries у семьи Бакальчук

Делимханов пообещал защитить Wildberries от рейдерского захвата Russ Outdoor

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись разговора с сооснователем маркетплейса Wildberries Владиславом Бакальчуком, который рассказал о попытке рейдерского захвата компании некими кавказцами.

По словам супруга гендиректора компании Татьяны Бакальчук, с начала июля фирма Russ Outdoor, во главе которой стоят предприниматели Левон и Роберт Мирзояны, пытается завладеть активами Wildberries, используя юридические махинации. Бакальчук пояснил, что мужчины надавили на его супруги, из-за чего она ушла из дома. «Жену Владислава Сергеевича Татьяну рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», — написал Кадыров.

Заняться ситуацией Кадыров поручил депутату Госдумы Делимханову

Глава Чечни поручил разобраться с «рейдерским захватом» Wildberries депутату Госдумы Адаму Делимханову, пообещав Владиславу Бакальчуку сделать «все возможное», чтобы вернуть в семью его жену и защитить бизнес. «И в этом вопросе я дойду до конца», — указал Кадыров.

Парламентарий, в свою очередь, пообещал Кадырову выполнить его просьбу и «довести дело до конца», выполнив все быстро и «на 100 процентов».

Маркетплейс объединился с компанией Russ Outdoor в июне

По словам главы Чечни, Wildberries объединился с Russ Outdoor в июне. Доли предприятий в бизнесе при этом были фактически равными. «Причем мошенники даже не стараются создать видимость естественности и чистоты происходящего: оборот Russ Outdoor в сто раз меньше Wildberries, также не совпадает по интересам и характер бизнеса интернет-ретейлера WB и рекламного оператора Russ. Налицо откровенный и наглый рейдерский захват», — написал глава региона.

Как указывает РБК, тогда сделка была одобрена властями. По планам, Татьяна Бакальчук должна занять пост гендиректора «будущей объединенной группы компаний», а упомянутый Кадыровым Роберт Мирзоян, являющийся главой рекламной группы, станет ее главным исполнительным директором.

Собеседники издания отмечают, что сейчас речь идет не о юридических объединениях юрлиц, а «о консолидации тенденций двух компаний». По задумке, платформа будет присутствовать в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китае. Одним из проектов должно стать создание платежной системы, позволяющей рассчитываться в рублях по всему миру в обход SWIFT.

Впервые о конфликте вокруг Wildberries и этой сделки написал накануне Telegram-канал ВЧК-ОГПУ (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). По его данным, компания и ее основательница находятся под полным контролем братьев Мирзоян, которых назвали «обнальными королями».

Источники канала сообщают, что Бакальчук вынуждена согласовывать все свои действия с Леваном Мерзояном, и для того, чтобы она не могла контактировать с супругом, ее поселили в гостинице Four Seasons. Для уверенности в отсутствии контактов к ней приставили охрану.

«Тем временем все собственные логистические объекты Wildberries стоимостью более 200 миллиардов рублей фактически бесплатно передаются во вновь созданную нулевую компанию ООО "РВБ". Это вызывает серьезные вопросы о прозрачности и честности, особенно учитывая, что на этих объектах хранятся товары селлеров на сумму около триллиона рублей», — говорится в сообщении.

Wildberries и Russ выпустили совместное заявление после публикации Кадырова

После общения сооснователя маркетплейса с Кадыровым в Wildberries и Russ Outdoor сообщили, что продолжают совместную работу в стабильном режиме «для обеспечения клиентов товарами и услугами, все обязательства исполняются в полном объеме».

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бакальчук лично прокомментировала происходящее, сообщив, что находится с супругом в бракоразводном процессе.

Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании. Вот и пруф Татьяна Бакальчук основательница маркетплейса Wildberries

В знак подтверждения того, что ее муж знал о происходящем, Бакальчук опубликовала снимок, сделанный во время презентации новой структуры объединенной компании топ-менеджменту, на которой присутствовал Владислав Бакальчук.

Известно, что Бакальчуки в браке более 20 лет, у них семеро детей. Они вместе создали маркетплейс и управляют им с 2004 года. Татьяна Бакальчук занимает 22-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, ее состояние оценивается в 7,4 миллиарда долларов. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее супругу принадлежит лишь 1 процент в ООО «Вайлдберриз». Источник Forbes указывает, что он покинул компанию в июле.

Кто такие братья Мирзоян?

46-летний Роберт Мирзоян родом из Тбилиси. Он является исполнительным директором группы Russ и входит в число лучших топ-менеджеров России. В 2023 году был удостоен специальной награды «Прорыв года» в рамках VII Национального рекламного форума.

На данный момент он указан как гендиректор ООО «РВБ» — совместного предприятия Wildberries и Russ, созданного 4 июля.

Леван Мирзоян — младший брат Роберта. Он тоже занимается предпринимательской деятельностью. Его называли одним из бенефициаров группы «Вера-Олимп». В августе 2019 Арбитражный суд Москвы признал его банкротом. В его отношении была введена процедура реструктуризации долгов.

По сообщению Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, братья-предприниматели известны «своими финансовыми махинациями и коррумпированными схемами».