Здание сгоревшего в Петербурге склада Wildberries могло быть не застраховано. Чем это обернется для компании?

Сгоревший в Шушарах 13 января склад Wildberries не был застрахован

Wildberries могла не застраховать здание сгоревшего в Шушарах склада. Об этом сообщили двое осведомленных лиц на рынке страхования.

Уточняется, что компания обсуждала заключение договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, однако до подписания дело так и не дошло. Между тем второй источник РБК в одной из крупных страховых компаний указывает, что был застрахован только товар, а само здание — нет.

В свою очередь, представитель Wildberries заявил, что они «не могут разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений». О каких конкретно договоренностях идет речь, не уточняется, однако отмечается, что сгоревший товар был застрахован.

Вопрос страхования никак не влияет на наши обязательства перед партнерами представитель Wildberries

Ущерб от пожара предварительно оценивают в 10 миллиардов рублей

Возгорание на складе в Шушарах началось утром 13 января. Примерно в 11:15 МЧС сообщило, что пожар локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров. На момент возгорания на объекте находились 1200 человек. Позднее компания сообщила, что двое пострадавших чувствуют себя хорошо.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Как рассказали на страховом рынке, ущерб от пожара Wildberries можно оценить на 10-11 миллиардов рублей. Эксперты также указали, что ущерб сопоставим с потерями от пожара на складе Ozon в Подмосковье в августе 2022 года, исходя из площадей этих объектов и размещенных типов товаров.

Wildberries пообещала компенсировать убытки продавцам и покупателям

Как сообщила компания, в настоящий момент подсчитывается объем потерь, но весь ущерб будет возмещен. Продавцы получат компенсацию за утраченный или пострадавший товар, заверили в Wildberries.

В свою очередь, юристы заявили, что убытки, понесенные Wildberries в результате пожара, скорее всего, придется покрывать из чистой прибыли, на страховку компания рассчитывать не может. Специалисты также указали на возможное отсутствие документов о вводе здания в эксплуатацию, эта ситуация может послужить отказом в выплате компенсации. При этом сама компания отмечала, что сгоревший склад получил необходимый документ о соответствии.

Рассматриваются несколько версий пожара

После пожара следствие и МЧС рассматривали три версии произошедшего, в том числе поджог. Кроме того, причиной могли стать неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электросети, поскольку на месте были обнаружены следы короткого замыкания.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).