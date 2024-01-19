Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:12, 19 января 2024Россия

Здание сгоревшего в Петербурге склада Wildberries могло быть не застраховано. Чем это обернется для компании?

Сгоревший в Шушарах 13 января склад Wildberries не был застрахован

Фото: Dmitry Vasilyev / Reuters

Wildberries могла не застраховать здание сгоревшего в Шушарах склада. Об этом сообщили двое осведомленных лиц на рынке страхования.

Уточняется, что компания обсуждала заключение договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, однако до подписания дело так и не дошло. Между тем второй источник РБК в одной из крупных страховых компаний указывает, что был застрахован только товар, а само здание — нет.

В свою очередь, представитель Wildberries заявил, что они «не могут разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений». О каких конкретно договоренностях идет речь, не уточняется, однако отмечается, что сгоревший товар был застрахован.

Вопрос страхования никак не влияет на наши обязательства перед партнерами

представитель Wildberries

Ущерб от пожара предварительно оценивают в 10 миллиардов рублей

Возгорание на складе в Шушарах началось утром 13 января. Примерно в 11:15 МЧС сообщило, что пожар локализовали на площади 70 тысяч квадратных метров. На момент возгорания на объекте находились 1200 человек. Позднее компания сообщила, что двое пострадавших чувствуют себя хорошо.

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Как рассказали на страховом рынке, ущерб от пожара Wildberries можно оценить на 10-11 миллиардов рублей. Эксперты также указали, что ущерб сопоставим с потерями от пожара на складе Ozon в Подмосковье в августе 2022 года, исходя из площадей этих объектов и размещенных типов товаров.

Wildberries пообещала компенсировать убытки продавцам и покупателям

Как сообщила компания, в настоящий момент подсчитывается объем потерь, но весь ущерб будет возмещен. Продавцы получат компенсацию за утраченный или пострадавший товар, заверили в Wildberries.

В свою очередь, юристы заявили, что убытки, понесенные Wildberries в результате пожара, скорее всего, придется покрывать из чистой прибыли, на страховку компания рассчитывать не может. Специалисты также указали на возможное отсутствие документов о вводе здания в эксплуатацию, эта ситуация может послужить отказом в выплате компенсации. При этом сама компания отмечала, что сгоревший склад получил необходимый документ о соответствии.

Материалы по теме:
13 человек погибли на пожаре в костромском клубе «Полигон». Запасные выходы оказались закрыты, люди выпрыгивали из окон
13 человек погибли на пожаре в костромском клубе «Полигон».Запасные выходы оказались закрыты, люди выпрыгивали из окон
5 ноября 2022
В ТЦ «Мега Химки» произошел взрыв и пожар. Гипермаркет OBI выгорел почти дотла, есть жертвы
В ТЦ «Мега Химки» произошел взрыв и пожар.Гипермаркет OBI выгорел почти дотла, есть жертвы
9 декабря 2022

Рассматриваются несколько версий пожара

После пожара следствие и МЧС рассматривали три версии произошедшего, в том числе поджог. Кроме того, причиной могли стать неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электросети, поскольку на месте были обнаружены следы короткого замыкания.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Здание сгоревшего в Петербурге склада Wildberries могло быть не застраховано. Чем это обернется для компании?

      В России оценили нехватку работников в одной отрасли

      Уступавшая 1:5 в решающем сете 16-летняя россиянка вышла в четвертый круг AO

      Российский военный рассказал об изменениях в тактике ВСУ

      Эксперт по видеофиксации назвал спорный момент при штрафе за новое нарушение ПДД

      На Украине заявили о плачевной ситуации для ВСУ на левом берегу Днепра

      Раскрыта неожиданная польза от кофе в мороз

      Российскому военному дали срок за самовольное оставление места службы

      Начато расследование после поджога дома участника СВО в российском регионе

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать пороховой завод под Тамбовом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше