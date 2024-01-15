Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 15 января 2024Россия

В Wildberries сообщили о состоянии пострадавших при пожаре на складе

Wildberries: пострадавшие в пожаре на складе в Петербурге чувствуют себя хорошо
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Двое пострадавших при пожаре на складе Wildberries в Санкт-Петербурге чувствуют себя хорошо. Об их состоянии компания сообщила в Telegram.

Как стало известно, женщина, обратившаяся за помощью 13 января, является сотрудницей оперативного штаба склада Шушары. До этого сообщалось, что россиянку доставили в больницу с отравлением продуктами горения и ушибом локтя. «В день обращения врачи ее осмотрели и отпустили домой. Сейчас она чувствует себя хорошо и проходит восстановительные процедуры», — заявили в маркетплейсе.

56-летний мужчина, повредивший во время эвакуации ногу, также не жалуется на боль, заверила компания. У него диагностировали закрытый перелом фаланги пальца правой стопы.

Ранее в Wildberries также сообщили, что четверо из 16 разыскиваемых исполнителей сгоревшего склада найдены. Они вышли на связь. На данный момент маркетплейс пытается найти еще 12 сотрудников. При этом в компании заявили, что никто из них пропавшим не числится.

13 января на одном из крупнейших складов Wildberries в Санкт-Петербурге произошел мощный пожар. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польша согласилась пустить немецкие войска на свою территорию. Зачем НАТО усиливает ближайший к России фланг?

      Apple снизит цену на последний iPhone

      Глава амурского завода рассказал о строительстве десяти кораблей для ТОФ

      Протестующие фермеры освистали главу Минфина Германии

      Путин поставил план по участию граждан в программе долгосрочных сбережений

      В Подмосковье загорелся склад с запчастями для автомобилей

      На Украине обвинили премьера в игнорировании антикоррупционного агентства

      На Украине заявили о бессилии ПВО перед российскими планирующими авиабомбами

      Сотрудники похитили товар на 100 миллионов рублей у торговой сети в Москве

      Военный указал на признаки дефицита западных ракет у ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости