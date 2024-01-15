В Wildberries сообщили о состоянии пострадавших при пожаре на складе

Wildberries: пострадавшие в пожаре на складе в Петербурге чувствуют себя хорошо

Двое пострадавших при пожаре на складе Wildberries в Санкт-Петербурге чувствуют себя хорошо. Об их состоянии компания сообщила в Telegram.

Как стало известно, женщина, обратившаяся за помощью 13 января, является сотрудницей оперативного штаба склада Шушары. До этого сообщалось, что россиянку доставили в больницу с отравлением продуктами горения и ушибом локтя. «В день обращения врачи ее осмотрели и отпустили домой. Сейчас она чувствует себя хорошо и проходит восстановительные процедуры», — заявили в маркетплейсе.

56-летний мужчина, повредивший во время эвакуации ногу, также не жалуется на боль, заверила компания. У него диагностировали закрытый перелом фаланги пальца правой стопы.

Ранее в Wildberries также сообщили, что четверо из 16 разыскиваемых исполнителей сгоревшего склада найдены. Они вышли на связь. На данный момент маркетплейс пытается найти еще 12 сотрудников. При этом в компании заявили, что никто из них пропавшим не числится.

13 января на одном из крупнейших складов Wildberries в Санкт-Петербурге произошел мощный пожар. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело.