Найдена часть не выходивших на связь сотрудников сгоревшего склада Wildberries

В Wildberries сообщили, что связались с четырьмя сотрудниками сгоревшего склада

Четверо из 16 разыскиваемых исполнителей склада Wildberries, сгоревшего в Санкт-Петербурге, найдены. Они вышли на связь. Об этом компания сообщила в Telegram.

В Wildberries добавили, что на данный момент маркетплейс пытается связаться еще с 12 сотрудниками. Для их родственников работает горячая линия. При этом в компании подчеркнули, что никто из исполнителей склада пропавшим не числится.

Ранее представители Wildberries объяснили, что часть сотрудников оставили на складе личные вещи, в том числе мобильные телефоны, чтобы быстро и безопасно покинуть место пожара, поэтому они не выходят на связь.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries произошел в Санкт-Петербурге 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Как сообщили в экстренных службах, по состоянию на утро 15 января пострадавших нет. Однако в день происшествия появилась информация о 22-летней женщине, которую доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя.

Предварительной причиной пожара назвали неисправность электропроводки. Возбуждено уголовное дело.