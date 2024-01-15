Сотни людей эвакуированы из-за пожара на складе Wildberries в Петербурге

РИА Новости: при пожаре на складе Wildberries в Петербурге никто не пострадал

При пожаре на складе Wildberries в Петербурге никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Из-за ЧП на складе были эвакуированы 350 человек, добавил собеседник агентства.

В момент пожара на складе находились около тысячи человек. В пресс-службе Wildberries «Ленте.ру» сообщили, что после ЧП на свять не вышли 16 человек.

По факту пожара на складе возбуждено уголовное дело. Маркет-плейс пообещал покупателям и продавцам возместить убытки за уничтоженный товар. «Нам потребуется некоторое время, чтобы завершить оценку ущерба», — заявили в Wildberries.