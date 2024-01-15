Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:06, 15 января 2024Россия

Сотни людей эвакуированы из-за пожара на складе Wildberries в Петербурге

РИА Новости: при пожаре на складе Wildberries в Петербурге никто не пострадал

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

При пожаре на складе Wildberries в Петербурге никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

Из-за ЧП на складе были эвакуированы 350 человек, добавил собеседник агентства.

В момент пожара на складе находились около тысячи человек. В пресс-службе Wildberries «Ленте.ру» сообщили, что после ЧП на свять не вышли 16 человек.

По факту пожара на складе возбуждено уголовное дело. Маркет-плейс пообещал покупателям и продавцам возместить убытки за уничтоженный товар. «Нам потребуется некоторое время, чтобы завершить оценку ущерба», — заявили в Wildberries.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ВСУ сообщили о смерти одного из самых опытных летчиков-снайперов Украины

      Британия временно разместит тысячи солдат в странах Восточной Европы

      Российский студент получил пять лет за работу на спецслужбы Украины

      Власти объяснили рост цен на огурцы и помидоры

      Раскрыты данные о втягивании российских детей в диверсионную деятельность

      Путин назвал ключевой приоритет в работе с героями СВО

      Мужчина повез девушку в романтическое путешествие и пригласил с собой бездомного

      Россиянин расправился с мужчиной из-за неприязни и снял это на видео

      Модель Перминова показала фигуру в прозрачном платье

      Латвия объявила о готовности бойкотировать Игры-2024 в случае участия россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости