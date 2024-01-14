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09:33, 14 января 2024Россия

В Wildberries назвали дату выдачи компенсации продавцам сгоревших товаров

Wildberries начнет выдавать компенсации продавцам сгоревших товаров 15 января

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Компания Wildberries начнет с 15 января выдавать компенсации продавцам, чей товар сгорел в результате пожара на складе маркетплейса под Санкт-Петербургом. Дату выдачи средств назвали РИА Новости со ссылкой на организацию.

«Как мы обещали ранее, все продавцы, чьи товары пострадали, получат компенсацию. Нам потребуется некоторое время, чтобы завершить оценку ущерба», — заявили в Wildberries. Компания планирует начать выплату компенсации продавцам частями с 15 января.

В маркетплейса сообщили, что для установления точной суммы компенсации магазин сверит информацию электронных учетных систем и проведет осмотр склада после допуска МЧС. В Wildberries также отметили, что испорченные товары не попадут к покупателям.

13 января в Шушарах Пушкинского района Санкт-Петербурга утром 13 января загорелся один из крупнейших складов маркетплейса Wildberries, находящийся по адресу Московское шоссе, 153. В этот момент в здании находилось около тысячи человек.

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      Олег Давыдов
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