Wildberries уточнил число не вышедших на связь сотрудников сгоревшего склада в Шушарах. Где могут находиться 16 человек?

Wildberries ищет 16 сотрудников сгоревшего склада в Шушарах

Wildberries уточнил количество не вышедших на связь сотрудников после пожара на складе в Шушарах. Об этом пресс-служба маркетплейса сообщила «Ленте.ру».

«На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек», — говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что в Wildberries не смогли дозвониться до 54 работников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада.

Причины отсутствия связи с работниками объяснили

В момент начала пожара на складе находилось около тысячи человек. Предположительно, некоторые сотрудники не вышли на связь с работодателем, поскольку оставили мобильные телефоны, в зоне для хранения личных вещей, чтобы быстро и безопасно покинуть место ЧП.

Следственный комитет России возбудил одно уголовное дело, по статье УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Сотрудники правоохранительных органов установят, имелись ли для работы склада, расположенного в поселке Шушары, необходимые разрешения. По предварительной информации, здание не имело разрешения на ввод в эксплуатацию.

Wildberries пообещала возместить убытки покупателям и продавцам

Wildberries начнет с 15 января частями выдавать компенсации продавцам, чей товар сгорел в пожаре. «Нам потребуется некоторое время, чтобы завершить оценку ущерба», — заявили в компании. В маркетплейсе сообщили, что для установления точной суммы компенсации магазин сверит информацию электронных учетных систем и проведет осмотр склада после допуска МЧС. В Wildberries также отметили, что испорченные товары не попадут к покупателям.

Позднее бизнесмен из Петербурга пожаловался, что на складе Wildberries в Шушарах у него сгорела партия секс-игрушек. Продавец уточнил, что огонь уничтожил фаллоимитаторы и искусственные вагины на сумму в 600 тысяч рублей. Выяснилось, что предприниматель ведет Telegram-канал, на котором учит новичков секретам ведения бизнеса на маркетплейсах. В частности, он рассказывал, «как открыть свой магазин и не волноваться, что все твои товары сгорят».

Всего со склада Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом отгружалось почти девять процентов всех заказов ретейлера. По словам сооснователя группы компаний в области электронной коммерции TOGO Антона Бестугина, точка была одной из самых удобных для компании в северо-западном регионе, поэтому ее потеря выглядит довольно существенной для бизнеса.