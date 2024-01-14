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19:03, 14 января 2024Россия

В Wildberries потеряли связь с десятками сотрудников сгоревшего склада

В Wildberries не смогли дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада

Фото: Dmitry Vasilyev / Reuters

В Wildberries не смогли дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего в Санкт-Петербурге склада. О том, что с десятками работников потеряна связь, рассказали РИА Новости в компании.

Представители Wildberries пояснили, что некоторые сотрудники оставили на складе личные вещи, в том числе мобильные телефоны, чтобы быстро и безопасно покинуть место пожара.

Ранее сообщалось, что после пожара на складе Wildberries следователи возбудили уголовное дело. Специалисты будут выяснять, имелись ли для работы склада, расположенного в поселке Шушары, необходимые разрешения.

Пожар на одном из крупнейших складов маркетплейса Wildberries начался 13 января. В тот момент в здании находилось около тысячи человек, пострадала 22-летняя девушка. Открытое горение удалось ликвидировать только 14 января.

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      Алина Черненко
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