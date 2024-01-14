После пожара на складе Wildberries возбуждено уголовное дело

СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Шушарах

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ из-за пожара в одном из крупнейших складов маркетплейса Wildberries под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Сотрудники правоохранительных органов установят, имелись ли для работы склада, расположенного в поселке Шушары, необходимые разрешения. По предварительной информации, здание не имело разрешения на ввод в эксплуатацию.

О том, что у склада не было необходимого для работы документа, ранее заявил Госстройнадзор Санкт-Петербурга. В Wildberries опровергли это сообщение, подчеркнув, что склад получил документ о соответствии всем требованиям.

Пожар на складе в Шушарах начался утром в субботу, 13 января. На складе на момент происшествия находились около тысячи человек. В результате пожара пострадала 22-летняя женщина. Ее госпитализировали с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя. Отмечалось, что состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.