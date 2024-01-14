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14:36, 14 января 2024Россия

Открытое горение ликвидировали на складе Wildberries в Петербурге

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Петербурге

Фото: Dmitry Vasilyev / Reuters

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что сейчас идет проливка и разборка конструкций.

До этого стало известно, что следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено в связи с пожаром на складе Wildberries в Шушарах.

О том, что у склада не было необходимого для работы документа, ранее заявил Госстройнадзор Санкт-Петербурга. В Wildberries опровергли эти сведения, подчеркнув, что склад получил документ о соответствии всем требованиям.

Пожар на складе в Шушарах начался утром 13 января. На складе на момент происшествия находились около тысячи человек. В результате инцидента пострадала 22-летняя девушка. Ее отвезли в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя. Врачи оценивали состояние пациентки как удовлетворительное.

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      Анна Щербакова
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