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01:28, 15 января 2024Из жизни

У учившего «не прогорать» бизнесмена на Wildberries сгорел груз фаллоимитаторов

На складе Wildberries сгорела партия фаллоимитаторов на 600 тысяч рублей

Фото: Dmitry Vasilyev / Reuters

Бизнесмен из Петербурга пожаловался, что на складе Wildberries в Шушарах у него сгорела партия секс-игрушек. Об этом пишет «Фонтанка».

Продавец уточнил, что огонь уничтожил фаллоимитаторы и искусственные вагины на сумму в 600 тысяч рублей.

Издание выяснило, что предприниматель ведет Telegram-канал, на котором учит новичков секретам ведения бизнеса на маркетплейсах. В частности, он рассказывает, «как открыть свой магазин и не волноваться, что все твои товары сгорят».

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Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries в Петербурге произошел 13 января. Маркетплейс пообещал компенсировать убытки, понесенные продавцами и покупателями. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары.

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      Марина Совина
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