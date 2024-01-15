У учившего «не прогорать» бизнесмена на Wildberries сгорел груз фаллоимитаторов

На складе Wildberries сгорела партия фаллоимитаторов на 600 тысяч рублей

Бизнесмен из Петербурга пожаловался, что на складе Wildberries в Шушарах у него сгорела партия секс-игрушек. Об этом пишет «Фонтанка».

Продавец уточнил, что огонь уничтожил фаллоимитаторы и искусственные вагины на сумму в 600 тысяч рублей.

Издание выяснило, что предприниматель ведет Telegram-канал, на котором учит новичков секретам ведения бизнеса на маркетплейсах. В частности, он рассказывает, «как открыть свой магазин и не волноваться, что все твои товары сгорят».

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries в Петербурге произошел 13 января. Маркетплейс пообещал компенсировать убытки, понесенные продавцами и покупателями. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары.