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14:08, 15 января 2024Россия

Число пострадавших при пожаре на складе Wildberries в Петербурге возросло

Сотрудник Wildberries сломал ногу во время эвакуации с горящего склада в Шушарах

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Еще один человек пострадал при пожаре на складе Wildberries в петербургском поселке Шушары. Им оказался 56-летний сотрудник, он сломал ногу во время эвакуации. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям канала, число пострадавших возросло после того, как мужчина обратился к докторам. У него диагностировали закрытый перелом фаланги пальца правой стопы.

До этого было известно о 22-летней девушке, которую доставили в больницу с острым ингаляционным отравлением продуктами горения и ушибом локтя.

Представители Wildberries разъяснили, что часть сотрудников оставили на складе личные вещи, в том числе мобильные телефоны, чтобы быстро и безопасно покинуть место пожара, поэтому они не выходили на связь.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries произошел в Санкт-Петербурге 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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      Анна Щербакова
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