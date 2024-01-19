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01:59, 19 января 2024Россия

Сгоревший склад Wildberries не был застрахован

РБК: здание сгоревшего 13 января склада Wildberries в Шушарах не застраховали

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Здание сгоревшего 13 января склада Wildberries в петербургских Шушарах не было застраховано. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке страхования.

Один из собеседников издания утверждает, что компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло. Второй источник газеты рассказал, что был застрахован только товар, а здание — нет.

Представитель Wildberries заявил, что в компании «не могут разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений», однако отметил, что сгоревший товар был застрахован. «Вопрос страхования никак не влияет на наши обязательства перед партнерами», — добавил он.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries произошел 13 января в Петербурге. В результате инцидента пострадали двое работников, а материальные потери компании оцениваются в 10-11 миллиардов рублей.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ. По одной из версий, склад в Шушарах мог поджечь сотрудник.

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      Марина Совина
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