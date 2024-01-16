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09:44, 16 января 2024Силовые структуры

Сотрудник сгоревшего склада Wildberries признался в поджоге

Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге сразу после пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Он написал об этом в чате сотрудников этого склада в Telegram, а после удалил свой аккаунт. По информации канала, этот же мужчина 27 декабря 2023 года сообщил в чате, что помещение скоро будет гореть. Но тогда его слова всерьез никто не воспринял.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries произошел в Санкт-Петербурге 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Предварительной причиной пожара назвали неисправность электропроводки.

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