Сотрудник сгоревшего склада Wildberries признался в поджоге

Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге

Сотрудник сгоревшего в Шушарах склада Wildberries признался в поджоге сразу после пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Он написал об этом в чате сотрудников этого склада в Telegram, а после удалил свой аккаунт. По информации канала, этот же мужчина 27 декабря 2023 года сообщил в чате, что помещение скоро будет гореть. Но тогда его слова всерьез никто не воспринял.

Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries произошел в Санкт-Петербурге 13 января. Площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Предварительной причиной пожара назвали неисправность электропроводки.