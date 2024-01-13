Названы три версии пожара на складе Wildberries

РБК: рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в Шушарах

В настоящее время рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в Шушарах, об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МЧС.

Первой версией названо занесение источника огня извне неустановленными лицами, простыми словами — поджог. Если он будет доказан, то будет возбуждено уголовное дело, уточнил собеседник агентства.

Второй причиной могло стать неосторожное обращение с огнем, третьей — аварийная работа электросети. «Сейчас выясняется было ли короткое замыкание, следы которого обнаружены, первичным, то есть причиной пожара, или вторичным, произошедшим в результате пожара», — пояснил источник.

Пожар на складе маркетплейса, находящегося под Санкт-Петербургом, начался утром 13 января. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть в помещении с упаковочной пленкой.

По оценкам экспертов, ущерб от пожара составляет 10-11 миллиардов рублей. Предварительной причиной инцидента стала неисправность электропроводки. Одной из причин масштабного пожара стала отключенная пожарная сигнализация, которая раздражала сотрудников склада частыми ложными срабатываниями.

