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13:20, 13 января 2024Россия

Названо возможное место начала пожара на складе в Wildberries

«Фонтанка»: пожар на складе Wildberries в Петербурге мог начаться с упаковки
СюжетПожары в России

Фото: МЧС России / ТАСС

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, мог начаться в помещении с упаковочной пленкой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, первыми начали эвакуировать сотрудников этого блока. Отмечается, что всего на момент возгорания в помещении находились 350 человек. Когда огонь начал подниматься выше и распространяться, со склада эвакуировали остальных работников. «Предварительно известно, что в субботу на смену заступили 1600 человек», — говорится в публикации.

Предварительной причиной пожара на складе Wildberries является неисправность электропроводки. По словам сотрудников оперативных служб, ситуацию усугубила отключенная пожарная сигнализация, что связано с многократными ложными срабатываниями.

О том, что на складе маркетплейса, находящегося по адресу Московском шоссе, 153 в Санкт-Петербурге, произошел пожар, стало известно утром, 13 января. Wildberries пообещал продавцам вернуть деньги за сгоревшие товары, а покупателям — за утраченные заказы.

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      Екатерина Подвигина
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