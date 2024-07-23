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18:25, 23 июля 2024Экономика

В Wildberries прокомментировали развод основательницы компании

Wildberries: компания продолжает работать в стабильном режиме
Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук. Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Wildberries заявили о продолжении работы в стабильном режиме на фоне появившихся сообщений о рейдерском захвате. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РИА Новости.

Wildberries и Russ Outdoor заверили, что обеспечивают клиентов товарами и услугами и выполняют все обязательства в полном объеме. В компании заявили, что детали и «эмоциональные подробности» бракоразводного процесса основательницы компании Татьяны Бакальчук с супругом Владиславом не представляют интереса для деловых изданий. В совместном комментарии фирмы отметили, что продолжат информировать о новых возможностях для селлеров, партнеров и клиентов компаний.

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Ранее сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук заявил о попытке рейдерского захвата компании. По его словам, с начала июля фирма Russ Outdoor, во главе которой стоят Левон и Роберт Мирзояны, при помощи юридических махинаций пытается завладеть активами Wildberries.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что серьезные проблемы как внутри семьи, так и с бизнесом у семьи Бакальчук начались в марте. Он заявил, что Татьяну Бакальчук рейдеры якобы оградили от общения с мужем и детьми, и супруги не имеют возможности увидеться и обсудить происходящее. Кадыров попросил депутата Госдумы Адама Делимханова заняться вопросом возвращения Татьяны в семью и защитой ее бизнеса.

Татьяна Бакальчук, в свою очередь, опровергла информацию о попытке захвата бизнеса. Она заявила, что в компании «не рейдерский захват, а развод», и все процессы ранее были согласованы с Владиславом. «Он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — заявила она, опубликовав в качестве подтверждения фотографию с этой встречи.

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