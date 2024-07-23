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17:32, 23 июля 2024Экономика

Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries

Владелица Wildberries Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она заявила, что в компании «не рейдерский захват, а развод», пишет РБК.

Она подчеркнула, что все изначально было согласовано с Владиславом. «Он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — заверила она.

Так Бокальчук отреагировала на заявления мужа, который обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

В своем обращении сооснователь компании Владислав Бакальчук настаивал, что производится попытка рейдерского захвата бизнеса. В частности, он рассказывал, что фирма Russ Outdoor, во главе которой стоят Левон и Роберт Мирзояны, при помощи юридических махинаций пытается завладеть активами Wildberries. Он утверждал, что его супругу обманули, после чего она ушла из дома.

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      Платон Щукин
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