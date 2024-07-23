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17:31, 23 июля 2024Экономика

Кадыров сообщил о рейдерском захвате Wildberries

Сооснователь Wildberries Бакальчук через Кадырова сообщил о рейдерском захвате

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «наглом рейдерском захвате» компании Wildberries. В своем Telegram-канале он сообщил о разговоре с сооснователем маркетплейса Владиславом Бакальчуком.

Тот рассказал, что с начала июля фирма Russ Outdoor во главе с Левоном и Робертом Мирзоянами при помощи юридических махинаций пытается завладеть активами Wildberries. Бакальчук поделился с Кадыровым, что рейдеры ограждают его супругу Татьяну от мужа и семерых детей — та якобы ушла из дома без возможности увидеться и обсудить происходящее.

При этом Кадыров отметил, что Russ Outdoor в 100 раз меньше Wildberries.

«Я призываю структуры, которые сейчас должны подписывать документы — вы подписываете документы, которые разрушают семью с 7 детьми и бизнес. И этот бизнес забирают какие-то черти. Я за этим делом буду следить до конца», — прокомментировал глава Чечни.

Ранее сообщалось, что топ-менеджеры Wildberries начали покидать компанию из-за конфликтов. Было отмечено, что главной причиной всех ссор стали разногласия между владельцами и их подчиненными в вопросе прав и обязанностей внутри компании.

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