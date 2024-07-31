Муж заявил о происходящих с Бакальчук странностях

Владислав Бакальчук: Татьяна не сообщила бы о разводе через соцсети

Татьяна Бакальчук не сообщила бы об иске о разводе через соцсети. О происходящих с генеральным директором Wildberries странностях рассказал ее супруг и сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук.

В своем Telegram-канале Бакальчук заявил об уверенности, что жена, с которой они прожили вместе более 20 лет, никогда не заявила бы о расторжении брака «сухо, кратко и через соцсети».

«Татьяна, которую я знал и с которой создал замечательную семью, смогла бы сказать об этом лично или хотя бы сообщением в мессенджере. Мы все еще — одна семья, какие бы разногласия между нами ни вставали. Все это еще сильнее убеждает меня, что происходит что-то непонятное. Очевидно, что Татьяне нужна помощь», — пояснил муж.

Сооснователь маркетплейса заявил, что события вокруг его семьи и бизнеса искусственно разгоняют, чтобы не оставить Татьяне времени трезво оценить ситуацию. Сам он, подчеркнул Владислав, всегда открыт для прямого общения в тот момент, когда «на глазах всей страны» рушится их совместное предприятие.

«Пришла пора остановиться и поговорить, глядя друг другу в глаза — честно и открыто, как это всегда было между нами. Без посредников, под влиянием которых моя супруга, к сожалению, изменилась до неузнаваемости», — заявил Бакальчук.

Тем временем сама Татьяна утверждает, что причина разлада в семье лежит в плоскости их личных отношений, и проблемы начались задолго до идеи объединения с Russ, в ноябре 2023-го. Отвечая на заявления супруга о том, что ее и детей от него изолировали, бизнесвумен подчеркнула, что ежедневно общается с ними.

О начале бракоразводного процесса в семье основателей маркетплейса Wildberries стало известно 23 июля. Владислав Бакальчук обратился за помощью к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову и пожаловался, что Татьяна попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть бизнесом.