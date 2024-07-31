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10:41, 31 июля 2024Экономика

Бакальчук рассказала о давнем разладе с мужем

Бакальчук рассказала о разладе с мужем до объединения маркетплейса

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Основательница и генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала о давнем разладе с мужем. По ее словам, проблемы в семье начались задолго до сделки с оператором наружной рекламы Russ. По ее словам, причина развода намного глубже. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

Бакальчук призналась, что причина разлада в семейных отношениях «лежит в плоскости наших личных отношений, и крах нашего брака начался задолго до идеи объединения с Russ». «Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года», — уточнила она и добавила, что шумиха вокруг объединения компаний стала последней каплей. Также, отвечая на заявления супруга о том, что ее и детей от него изолировали, бизнесвумен подчеркнула, что ежедневно общается с ними.

Ранее в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы сообщили, что в Савеловский суд столицы поступил иск от Бакальчук. Позднее она подтвердила, что подала иск о расторжении брака.

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      Платон Щукин
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