Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд иск к мужу

Иск владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук к мужу поступил в суд Москвы

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск в суд к мужу, Владиславу Бакальчуку. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений», — уточняется в публикации.

Иск поступил в Савеловский суд столицы. В настоящее время решение о принятии искового заявления к производству не принято, добавили в пресс-службе.

О начале бракоразводного процесса в семье основателей маркетплейса Wildberries стало известно 23 июля. Первым о проблемах объявил Владислав Бакальчук, который обратился за помощью к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Супруг пожаловался, что Татьяна попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть бизнесом.

Позднее Бакальчук опровергла это утверждение. «Это не рейдерский захват. Это развод», — заявила она, отметив, что все действия с самого начала были согласованы с супругом.