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21:31, 30 июля 2024Из жизни

Бакальчук прокомментировала судебный иск против мужа

Бакальчук: я подала в суд на развод с мужем Владиславом
Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Владелец Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале подтвердила информацию о том, что подала в суд на мужа Владислава.

«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — прокомментировала информацию суда бизнесмен.

Ранее в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы сообщили, что в Савеловский суд столицы поступил иск от Бакальчук. Решение о принятии искового заявления к производству не принято.

О начале бракоразводного процесса в семье основателей маркетплейса Wildberries стало известно 23 июля. По версии Владислава Бакальчука, его супруга попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть бизнесом. Позднее бизнесмен опровергла это утверждение. «Это не рейдерский захват. Это развод», — заявила она, отметив, что все действия с самого начала были согласованы с супругом.

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      Марина Совина
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