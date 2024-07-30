Бакальчук прокомментировала судебный иск против мужа

Бакальчук: я подала в суд на развод с мужем Владиславом

Владелец Wildberries Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале подтвердила информацию о том, что подала в суд на мужа Владислава.

«Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом», — прокомментировала информацию суда бизнесмен.

Ранее в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы сообщили, что в Савеловский суд столицы поступил иск от Бакальчук. Решение о принятии искового заявления к производству не принято.

О начале бракоразводного процесса в семье основателей маркетплейса Wildberries стало известно 23 июля. По версии Владислава Бакальчука, его супруга попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть бизнесом. Позднее бизнесмен опровергла это утверждение. «Это не рейдерский захват. Это развод», — заявила она, отметив, что все действия с самого начала были согласованы с супругом.