Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск к мужу. Она подтвердила решение развестись через суд

Владелица Wildberries Бакальчук подтвердила, что подала иск в суд о разводе

Владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук подала иск в суд к мужу, Владиславу Бакальчуку. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Иск поступил в Савеловский суд столицы. В настоящее время решение о принятии искового заявления к производству не принято, добавили в пресс-службе.

23 июля Татьяна Бакальчук рассказала о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом, которому принадлежит один процент компании. Она также заявила, что ее супруг не принимает участия в управлении Wildberries.

Бакальчук подтвердила подачу заявления в суд о разводе

Татьяна Бакальчук подтвердила информацию о том, что подала в суд на мужа Владислава.

Подтверждаю, что я официально подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом Татьяна Бакальчук владелица Wildberries

23 июля Владислав Бакальчук рассказал, что его супруга не проявляла инициативы начать бракоразводный процесс. Он признался, что идеализировал Татьяну и выстроил жизнь вокруг нее.

Бизнесмен заявил, что не жалеет об отсутствии брачного контракта. Он предположил, что лучше делать, «чтобы у каждого было то, что есть». Бакальчук напомнил, что у них с супругой семеро детей, и выразил надежду на сохранение семьи.

Бакальчук рассказала свою версию конфликта с мужем

24 июля Бакальчук рассказала, что у нее и ее детей все хорошо, в то время как ее супруг вводит других людей в заблуждение. По словам бизнесвумен, ей очень жаль, что семейные сложности стали предметом общественного обсуждения.

Я не понимаю, для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей. И у меня, и у детей все хорошо. Мне очень жаль, что семейные трудности стали достоянием общественности Татьяна Бакальчук владелица Wildberries

О начале бракоразводного процесса в семье основателей маркетплейса Wildberries стало известно 23 июля. Первым о проблемах объявил Владислав Бакальчук, который обратился за помощью к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Супруг пожаловался, что Татьяна попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть бизнесом.

Позднее Бакальчук опровергла это утверждение. «Это не рейдерский захват. Это развод», — заявила она, отметив, что все действия с самого начала были согласованы с супругом.

