Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:01, 23 июля 2024Россия

Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса с мужем

Бакальчук сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем
Татьяна Бакальчук

Татьяна Бакальчук . Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса с мужем Владиславом, которому принадлежит 1 процент компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Бакальчук также заявила, что ее супруг не принимает участие в управлении Wildberries.

23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись разговора с Владиславом Бакальчуком, который рассказал о попытке рейдерского захвата маркетплейса, а также о том, что его жена ушла из дома.

Татьяна Бакальчук позже опровергла информацию о захвате маркетплейса. Она подчеркнула, что в компании «не рейдерский захват, а развод». По словам основательницы Wildberries, все изначально было согласовано с ее мужем.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Расправу над Игорем Тальковым помогла раскрыть одна вещь. Как вычислили убийцу?

      Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса с мужем

      Генерал бундесвера назвал сроки возможного нападения России на НАТО

      На Украине заявили об угрозе имиджу Зеленского

      На Украине заявили о сложной ситуации на покровском направлении

      Байден со словами «чувствую себя хорошо» появился на публике после выхода из гонки

      Россиян предупредили о начале магнитной бури

      Рассекречены документы ФБР о секс-скандале с участием британского принца

      Мировые цены на нефть Brent опустились ниже 81 доллара за баррель

      Раскрыты главные признаки рака простаты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше