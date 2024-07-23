Бакальчук сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса с мужем Владиславом, которому принадлежит 1 процент компании. Об этом сообщает РИА Новости.

Бакальчук также заявила, что ее супруг не принимает участие в управлении Wildberries.

23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись разговора с Владиславом Бакальчуком, который рассказал о попытке рейдерского захвата маркетплейса, а также о том, что его жена ушла из дома.

Татьяна Бакальчук позже опровергла информацию о захвате маркетплейса. Она подчеркнула, что в компании «не рейдерский захват, а развод». По словам основательницы Wildberries, все изначально было согласовано с ее мужем.