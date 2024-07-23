Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук предположил, каким образом будет происходить раздел компании при разводе с его супругой Татьяной. Об этом он высказался в беседе с РБК.
Бакальчук высказался о разделе Wildberries в случае развода и подчеркнул, что все имущество будет делиться в равном соотношении.
«Как супруги — у нас 50/50. У нас нет брачного контракта, все имущество делится пополам», — отметил он.
Ранее Бакальчук выразил надежду на сохранение семьи. По его словам, Татьяна не проявляла инициативу начать бракоразводный процесс.
Бакальчук заявил о попытке рейдерского захвата Wildberries. Ему принадлежит один процент компании. Его супруга Татьяна опровергла информацию об этом и объявила о начале бракоразводного процесса.