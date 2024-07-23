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23:51, 23 июля 2024Экономика

Бакальчук высказался о разделе Wildberries в случае развода

РБК: Бакальчук заявил о разделе Wildberries «50 на 50» при разводе с Татьяной
Владислав Бакальчук

Владислав Бакальчук. Кадр: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук предположил, каким образом будет происходить раздел компании при разводе с его супругой Татьяной. Об этом он высказался в беседе с РБК.

Бакальчук высказался о разделе Wildberries в случае развода и подчеркнул, что все имущество будет делиться в равном соотношении.

«Как супруги — у нас 50/50. У нас нет брачного контракта, все имущество делится пополам», — отметил он.

Ранее Бакальчук выразил надежду на сохранение семьи. По его словам, Татьяна не проявляла инициативу начать бракоразводный процесс.

Бакальчук заявил о попытке рейдерского захвата Wildberries. Ему принадлежит один процент компании. Его супруга Татьяна опровергла информацию об этом и объявила о начале бракоразводного процесса.

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      Марина Совина
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