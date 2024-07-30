Бакальчук ответила Кадырову на слова о рейдерском захвате Wildberries

Бакальчук ответила Кадырову: Wildberries будет работать так же, как и всегда

Владелец Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью «Комсомольской правде» ответила на слова супруга Владислава и главы Чечни Рамзана Кадырова о рейдерском захвате компании.

«Мы сидим с вами в центре Москвы в красивом публичном кафе возле офиса. Скажите, я похожа на человека, на которого оказывают давление? Думаю, ответ очевиден. Ну а то, чем недоволен Владислав, пусть комментирует он сам. Я не в курсе», — поведала бизнесмен.

По ее словам, многим интересно, что же будет с компанией дальше. Как считает Бакальчук, «Wildberries будет работать так же, как и всегда».

Вечером 30 июля стало известно, что владелец Wildberries подала на развод. Заявление поступило в один из районных судов столицы.

Первым о проблемах объявил Владислав Бакальчук, который обратился за помощью к Кадырову. Супруг пожаловался, что Татьяна попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть бизнесом.