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19:58, 17 сентября 2024Силовые структуры

Двух россиян задержали за стрельбу из пистолета в сторону детского сада

В Подмосковье задержали мужчин за стрельбу из пистолета в сторону детского сада

Фото: URA.RU / TASS

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу из пневматического пистолета в сторону детского сада. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Московской области.

По данным ведомства, сообщение о стрельбе на улице Маркова поступило в дежурную часть по Дмитровскому городскому округу накануне. Прибывшие на место силовики установили, что двое злоумышленников 1956 и 1979 годов рождения, предварительно, распивали спиртные напитки, а затем начали стрелять в сторону детского сада из пневматического пистолета. Никто не пострадал.

Сейчас мужчины доставлены в отдел полиции. Оружие у них изъяли.

Ранее в Приморском крае сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину, устроившего стрельбу с балкона своего дома в сторону детского сада.

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      Олеся Мицкевич
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