Мужа основательницы Wildberries увезли на допрос после перестрелки в Москве

Силовики задержали мужа основательницы Wildberries после перестрелки в Москве

Дело по пяти статьям возбудили после стрельбы около офиса Wildberries в центре Москвы

Начало событий в новости Дело по пяти статьям возбудили после стрельбы около офиса Wildberries в центре Москвы

Правоохранительные органы задержали Владислава Бакальчука, бывшего мужа основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук, в связи с перестрелкой в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на его адвоката.

Силовики увезли Бакальчука на допрос в рамках возбужденного Следственным комитетом (СК) России уголовного дела после нападения на головной офис Wildberries в центре Москвы утром 18 сентября. Он уже дал показания в полиции, в настоящее время он общается со следователями СК пока в статусе свидетеля, уточняет Telegram-канал SHOT.

СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы у офиса Wildberries в центре Москвы по пяти статьям Уголовного кодекса — об убийстве, покушении, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и самоуправстве.

В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Двоих человек спасти не удалось. В отделение полиции доставили около 30 человек.