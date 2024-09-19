Мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука задержали

Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук задержан после перестрелки

Задержанному после стрельбы в Москве экс-мужу основательницы Wildberries грозит до 20 лет

Начало событий в новости Задержанному после стрельбы в Москве экс-мужу основательницы Wildberries грозит до 20 лет

В Москве задержали мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщает РБК со ссылкой на некий источник, близкий к Следственному комитету (СК) России.

По данным издания, задержание произошло 18 сентября после перестрелки, около офиса компании, расположенного в бизнес-центре «Романов Двор». Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения. Эту информацию также подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.

Бакальчуку грозит до 20 лет лишения свободы. Ему предъявлены обвинения по статьям об убийстве, покушении, самоуправстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Нападение на центральный офис Wildberries в Москве произошло утром 18 сентября. Группа из нескольких человек пыталась проникнуть в здание и устроила перестрелку. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Двоих человек спасти не удалось. В отделение полиции доставили около 30 человек, в том числе и самого Бакальчука.