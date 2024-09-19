Задержанному после стрельбы в Москве экс-мужу основательницы Wildberries грозит до 20 лет

Бывшему мужу основательницы Wildberries Бакальчуку грозит до 20 лет

Владиславу Бакальчуку, бывшему мужу основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук, грозит до 20 лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бакальчуку предъявлены обвинения по статьям об убийстве, покушении, самоуправстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Утром 18 сентября произошло нападение на головной офис Wildberries в центре Москвы. Во время него случилась перестрелка. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Двоих человек спасти не удалось. В отделение полиции доставили около 30 человек, в том числе и Бакальчука.