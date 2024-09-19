Задержанному после стрельбы в Москве экс-мужу основательницы Wildberries грозит до 20 лет

Владиславу Бакальчуку, бывшему мужу основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук, грозит до 20 лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Бакальчуку предъявлены обвинения по статьям об убийстве, покушении, самоуправстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении огнестрельного оружия.
Утром 18 сентября произошло нападение на головной офис Wildberries в центре Москвы. Во время него случилась перестрелка. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Двоих человек спасти не удалось. В отделение полиции доставили около 30 человек, в том числе и Бакальчука.