Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:41, 19 сентября 2024Силовые структуры

Задержанному после стрельбы в Москве экс-мужу основательницы Wildberries грозит до 20 лет

Бывшему мужу основательницы Wildberries Бакальчуку грозит до 20 лет
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Владиславу Бакальчуку, бывшему мужу основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук, грозит до 20 лет колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бакальчуку предъявлены обвинения по статьям об убийстве, покушении, самоуправстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Утром 18 сентября произошло нападение на головной офис Wildberries в центре Москвы. Во время него случилась перестрелка. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Двоих человек спасти не удалось. В отделение полиции доставили около 30 человек, в том числе и Бакальчука.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Продолжение в новости Мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука задержали
      Последние новости

      Легендарный экстрасенс Кашпировский вернулся. Что происходит на его магических сеансах и сколько они стоят?

      «ВКонтакте» запустила масштабное обновление

      Индия за 149 миллионов долларов запустит миссию к Венере

      Хилькевич показала фигуру через два дня после родов с фразой «хотела бы как у Погребняк»

      Женщина решила отказаться от семьи, удалила пупок и засушила его в банке

      Новый премьер Франции уйдет в отставку при одном условии

      В Грузии заявили о нападении США на страну

      Германия проверит использование Израилем немецкого оружия

      Глава ДНР высказался о перспективе мирных переговоров России и Украины

      Депутаты Европарламента призвали ЕС разрешить Украине бить по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше