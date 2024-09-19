Бывшему мужу основательницы Wildberries предъявили обвинение

«Известия»: экс-мужу основательницы Wildberries Бакальчуку предъявили обвинение

Владиславу Бакальчуку, бывшему мужу основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук, предъявили обвинение. Об этом сообщает «Известия».

По данным издания, обвинение также предъявили еще шести фигурантам дела. Другие подробности не раскрываются.

Утром 18 сентября произошло нападение на головной офис Wildberries в центре Москвы. Во время него случилась перестрелка. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов. Двоих человек спасти не удалось. В отделение полиции доставили около 30 человек, в том числе и Бакальчука.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по пяти статьям Уголовного кодекса.