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14:01, 10 июля 2026Экономика

В России опровергли установку минимальных цен

Минпромторг: Новый ценовой индикатор риска не устанавливает минимальных цен в России
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Новый индикатор риска, разработанный Роспотребнадзором с оператором системы маркировки ЦРПТ, не связан с установкой минимальных цен, заявили в пресс-службе Минпромторга, которую цитирует ТАСС.

«Сам по себе индикатор не создает ограничений для конкуренции и не устанавливает минимальных цен», — опровергли в ведомстве.

До этого «Ведомости», написали со ссылкой на проект приказа Минздрава, что основанием для внеплановых проверок производителей икры, молочных продуктов, обуви и одежды из шерсти может стать продажа этой продукции в рознице по цене на 30 процентов ниже среднемесячной. Журналисты предположили, что на фоне этого «недорогой икры может стать меньше».

В свою очередь представители властей отметили, что от нововведений не пострадают добросовестные продавцы, которые снижают цену, например, в рамках маркетинговой акции или сезонной распродажи. «Индикатор лишь дает контрольно-надзорным органам сигнал для дополнительного анализа, но не является автоматическим основанием для наказания», — подчеркнули в Минпромторге, уточнив, что речь в данном случае идет о дальнейшем развитии риск-ориентированного подхода, который уже доказал свою эффективность.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев указал, что в документе не учтены факторы, влияющие на стоимость икры, поэтому участники рабочей группы по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства выступили против него.

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