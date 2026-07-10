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Силовые структуры
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14:01, 10 июля 2026Силовые структуры

Российский студент получил 14 лет колонии за слив масла с трансформатора

На Алтае студента приговорили к 14 годам колонии за теракт
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

На Алтае молодого человека приговорили к 14 годам колонии за теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, в марте прошлого года 19-летний студент колледжа вступил в группу, которая занималась вовлечением граждан в террористическую деятельность через интернет. По их указанию за денежное вознаграждение он слил масло с двух силовых трансформаторов электроподстанции в Горно-Алтайске, а затем поджег их. В результате был причинен ущерб на сумму 825 тысяч рублей.

2-й Восточный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что трое российских подростков пойдут под суд за теракт.

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