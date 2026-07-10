Российский студент получил 14 лет колонии за слив масла с трансформатора

На Алтае студента приговорили к 14 годам колонии за теракт

На Алтае молодого человека приговорили к 14 годам колонии за теракт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, в марте прошлого года 19-летний студент колледжа вступил в группу, которая занималась вовлечением граждан в террористическую деятельность через интернет. По их указанию за денежное вознаграждение он слил масло с двух силовых трансформаторов электроподстанции в Горно-Алтайске, а затем поджег их. В результате был причинен ущерб на сумму 825 тысяч рублей.

2-й Восточный окружной военный суд признал его виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что трое российских подростков пойдут под суд за теракт.