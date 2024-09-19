Раскрыты подробности об обещанном участникам захвата офисов Wildberries гонораре

Каждому из участников захвата офисов Wildberries пообещали до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на некий источник, знакомый с ситуацией.
По данным издания, пришедшим на захват офисов обещали 100 тысяч рублей. При этом задача устраивать погром перед ними не ставилась. По словам источника, им было сказано никого не бить и ничего не ломать, но показать свою силу. Кроме того, оказалось, что участникам захвата обещали, что никаких проблем после данного инцидента у них не будет.
Отмечается, что облавы участников акции в Москве продолжались всю ночь и утро следующего дня. По последней информации, помимо организатора нападения на офис компании — мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука — задержаны еще пять человек.
Ранее сообщалось, что мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука задержали 18 сентября после перестрелки около офиса компании, расположенного в бизнес-центре «Романов Двор». Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения.