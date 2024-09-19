Раскрыты подробности об обещанном участникам захвата офисов Wildberries гонораре

Каждому из участников захвата офисов Wildberries пообещали до 100 тысяч рублей

Каждому из участников захвата офисов Wildberries пообещали до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на некий источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, пришедшим на захват офисов обещали 100 тысяч рублей. При этом задача устраивать погром перед ними не ставилась. По словам источника, им было сказано никого не бить и ничего не ломать, но показать свою силу. Кроме того, оказалось, что участникам захвата обещали, что никаких проблем после данного инцидента у них не будет.

Отмечается, что облавы участников акции в Москве продолжались всю ночь и утро следующего дня. По последней информации, помимо организатора нападения на офис компании — мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука — задержаны еще пять человек.

Ранее сообщалось, что мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука задержали 18 сентября после перестрелки около офиса компании, расположенного в бизнес-центре «Романов Двор». Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения.