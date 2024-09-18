Стало известно количество пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы

СК: семь человек пострадали при стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы

Семь человек пострадали при стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным источника, все пострадавшие госпитализированы, среди них двое сотрудников правоохранительных органов, которые приехали на вызов. Известно, что двух человек спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело, следователи допрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что около офиса Wildberries неизвестные открыли стрельбу. В компании заявили о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной в офис компании.

После конфликта в отделение полиции доставили около 30 человек.