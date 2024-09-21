Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:46, 21 сентября 2024Бывший СССР

В ДНР погибли два украинских спортсмена

«РВ»: в ДНР погибли украинские чемпионы по тяжелой атлетике и панкратиона

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Во время боев в Донецкой народной республике (ДНР) погибли два украинских спортсмена: чемпионка Европы по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и победитель мирового первенства по панкратиону Ярослав Стрелец. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что 47-летняя Пашкевич в апреле 2024 года, несмотря на прохождение службы, стала победительницей Чемпионата Украины по тяжелой атлетике. Всего в ее активе значится около ста наград.
Также в ДНР был ликвидирован Ярослав Стрелец. Он становился двукратным чемпионом Мира по панкратиону.

Ранее МВД России объявило бывшего белорусского гребца Павла Шурмея в розыск. Он представлял Белоруссию на Олимпиадах 2004 и 2008 годов, после начала СВО вступил в украинский батальон, состоящий из белорусов. В марте 2023 года на родине в отношении него возбудили уголовное дело по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Алаудинов сообщил о побеге 60 украинских военных в Курской области. Командование ВСУ безуспешно пыталось их вернуть

      В ДНР погибли два украинских спортсмена

      В США назвали операцию Израиля в Ливане сигналом отчаяния

      В США захотели отправить Украине ракеты для F-16 дальностью более ста километров

      В Россию доставили скрывавшегося 15 лет за границей наркоторговца

      В российском регионе с экс-чиновника взыскали более 65 млн рублей

      Комиссия по ценным бумагам США обратилась к суду из-за Маска

      Минобороны раскрыло документы к 80-летию освобождения Таллина

      Европейской столице предрекли крупнейшее за 11 лет наводнение

      Тысячи жителей Ингушетии встретили самолет с телами погибших в офисе Wildberries

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше