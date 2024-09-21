В ДНР погибли два украинских спортсмена

«РВ»: в ДНР погибли украинские чемпионы по тяжелой атлетике и панкратиона

Во время боев в Донецкой народной республике (ДНР) погибли два украинских спортсмена: чемпионка Европы по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и победитель мирового первенства по панкратиону Ярослав Стрелец. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что 47-летняя Пашкевич в апреле 2024 года, несмотря на прохождение службы, стала победительницей Чемпионата Украины по тяжелой атлетике. Всего в ее активе значится около ста наград.

Также в ДНР был ликвидирован Ярослав Стрелец. Он становился двукратным чемпионом Мира по панкратиону.

Ранее МВД России объявило бывшего белорусского гребца Павла Шурмея в розыск. Он представлял Белоруссию на Олимпиадах 2004 и 2008 годов, после начала СВО вступил в украинский батальон, состоящий из белорусов. В марте 2023 года на родине в отношении него возбудили уголовное дело по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства.