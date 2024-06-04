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11:36, 4 июня 2024Силовые структуры

Бывшего белорусского гребца Шурмея объявили в России в розыск

МВД России объявило в розыск экс-гребца из Белоруссии Шурмея

Кадр: Odesa Film Studio

МВД России объявило в розыск бывшего белорусского гребца Павла Шурмея. Это следует из базы розыска на сайте ведомства.

Шурмей разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако она не уточняется.

Ранее следствие запросило заочно арестовать Шурмея за участие в боевых действиях против России на стороне Украины. В отношении спортсмена возбудили уголовное дело по статье о наемничестве.

Шурмей представлял Белоруссию на двух олимпиадах. Сейчас он участвует в конфликте на Украине на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Илона Палей
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