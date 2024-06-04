В России захотели заочно арестовать иностранного спортсмена за наемничество

В Москве следствие запросило заочный арест белорусского гребца Шурмея

В Москве следствие запросило заочный арест бывшего белорусского гребца Павла Шурмея за участие в боевых действиях против России на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Басманном суде столицы.

В отношении спортсмена возбудили уголовное дело по статье 359 («Наемничество») УК РФ.

Следователи также потребовали заочный арест еще троих иностранцев, которые также принимали участие на стороне Украины в боевых действиях против России.

Шурмей представлял Белоруссию на двух олимпиадах. Сейчас он участвует в конфликте на Украине на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно рассмотрит уголовное дело 27-летнего американского наемника Марка Уильяма Эллербрука, воюющего в ВСУ.