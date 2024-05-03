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17:31, 3 мая 2024Силовые структуры

Воюющего в ВСУ американского наемника отдали под суд в ДНР

Суд ДНР заочно рассмотрит дело наемника из США Эллербрука, воюющего в ВСУ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно рассмотрит уголовное дело 27-летнего американского наемника Марка Уильяма Эллербрука, воюющего в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре региона.

Иностранца отдали под суд после того, как прокурор утвердил обвинительное заключение по его уголовному делу. Ему вменяется статья 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

По версии следствия, Эллербрук 3 марта 2022 года приехал на Украину, где добровольно вступил в 92-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. За участие в боевых действиях против России с марта 2022 года по июнь 2023 года американский наемник получил вознаграждение, размер которого эквивалентен одному миллиону рублей.

Эллербрук находится в международном розыске. Басманный суд Москвы выдал санкцию на его заочный арест.

27 апреля снайпер ВС России с позывным Дым рассказал, что при взятии Светлодарской ТЭС он ликвидировал несколько афроамериканских наемников ВСУ. По его словам, он обнаружил их в ходе боя.

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      Любовь Ширижик
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