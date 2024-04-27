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10:23, 27 апреля 2024Бывший СССР

Снайпер ВС России рассказал о ликвидации афроамериканских наемников ВСУ

Снайпер ВС России Дым рассказал о ликвидации чернокожих наемников ВСУ

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

При взятии Светлодарской ТЭС снайпер Вооруженных сил (ВС) России ликвидировал несколько афроамериканских наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости заявил снайпер ВС России с позывным Дым.

Дым рассказал, что в ходе боя за объект инфраструктуры обнаружил несколько чернокожих бойцов ВСУ. После того как российский солдат их ликвидировал, тела были изуродованы находившимися рядом украинскими бойцами.

«При подходе к ним уже было ясно, что это были американцы, афроамериканцы, по наличию у них документов», — заявил снайпер ВС России.

Ранее Дым рассказал, что солдаты ВСУ отрубают руки и головы погибшим афроамериканским наемникам, чтобы затруднить их опознание. При этом он добавил, что западных наемников отличают дорогие экипировка и оружие, а также особая манера ведения боевых действий.

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      Алевтина Запольская
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