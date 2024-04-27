Снайпер РФ Дым рассказал о ликвидации афроамериканских наемников ВСУ в зоне СВО

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрубают руки и головы погибшим афроамериканским наемникам, чтобы затруднить их опознание. Об этом РИА Новости заявил снайпер Вооруженных сил (ВС) России с позывным Дым.

Дым рассказал, что наблюдал отрубание бойцами ВСУ конечностей и головы у ликвидированных ими афроамериканских наемников. По его словам, украинские солдаты оперативно пытались затруднить опознание наемников.

«Делали вэсэушники, дабы не было доказательств, что это именно причастность Америки или еще какого-нибудь государства», — заявил снайпер ВС России. При этом он добавил, что западных наемников отличают дорогие экипировка и оружие, а также особая манера ведения боевых действий. Дым подчеркнул, что снайперы-наемники ВСУ ведут бой только на дальних дистанциях, избегая ближнего боя.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал о нежелании солдат ВСУ эвакуировать тела наемников. По его словам, бойцы ВСУ стараются оставлять тела без опознавательных символов.