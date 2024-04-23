В ДНР рассказали о нежелании солдат ВСУ эвакуировать тела наемников

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ не эвакуируют тела наемников

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются эвакуировать тела погибших иностранных наемников. Об этом рассказал ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Украинские военные, если и забирают тела, то преимущественно украинцев. Как показала практика, таскать на себе наемников и без того в непростой обстановке никто не хочет», — заявил советник, добавив, что тела наемников приходится хоронить бойцам Вооруженных сил (ВС) России.

По его словам, бойцы ВСУ стараются оставлять тела без опознавательных символов: «Однако впопыхах всего не предупредишь. И рядом с погибшими все равно оказываются личные вещи, минимальные документы, иногда даже пластиковые карты».

Ранее Игорь Кимаковский сообщал, что взятие ВС России села Новомихайловка в ДНР приближает окружение Угледара. По его словам, данный населенный пункт имеет стратегическую важность для подхода к Угледару.