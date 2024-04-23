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12:32, 23 апреля 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о нежелании солдат ВСУ эвакуировать тела наемников

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ не эвакуируют тела наемников

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются эвакуировать тела погибших иностранных наемников. Об этом рассказал ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Украинские военные, если и забирают тела, то преимущественно украинцев. Как показала практика, таскать на себе наемников и без того в непростой обстановке никто не хочет», — заявил советник, добавив, что тела наемников приходится хоронить бойцам Вооруженных сил (ВС) России.

По его словам, бойцы ВСУ стараются оставлять тела без опознавательных символов: «Однако впопыхах всего не предупредишь. И рядом с погибшими все равно оказываются личные вещи, минимальные документы, иногда даже пластиковые карты».

Ранее Игорь Кимаковский сообщал, что взятие ВС России села Новомихайловка в ДНР приближает окружение Угледара. По его словам, данный населенный пункт имеет стратегическую важность для подхода к Угледару.

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      Валентин Карант
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