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14:29, 22 апреля 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали о приближении окружения Угледара

Кимаковский: освобождение ВС России Новомихайловки приближает окружение Угледара

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобождение Вооруженными силами (ВС) России села Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР) приближает окружение Угледара. Об этом ТАСС рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

По его словам, взятый российскими военными населенный пункт имеет стратегическую важность для подхода к Угледару.

«Освобождение [Новомихайловки] открыло дополнительный путь к окружению крупнейшего хаба ВСУ (Вооруженных сил Украины) на южнодонецком участке фронта и приближает окружение Угледара», — объяснил Кимаковский.

22 апреля в Министерстве обороны России сообщили о взятии российскими войсками под контроль Новомихайловки. В ведомстве уточнили, что населенный пункт полностью освобожден подразделениями Южной группировки войск. В Минобороны также рассказали об улучшении тактического положения по переднему краю.

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      Екатерина Грищенко
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