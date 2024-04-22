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13:19, 22 апреля 2024Россия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Новомихайловки в ДНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Подразделениями Южной группировки войск в результате успешных действий полностью освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю», — говорится в сообщении.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России улучшили тактическое положение по переднему краю в данной зоне боевых действий и отразили три контратаки сил противника. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 410 бойцов за сутки, а также несколько единиц военной техники.

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Ранее стало известно, что бурятские и забайкальские десантники заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру в Донбассе, а также взяли в плен четверых украинских военных. Бронегруппа десантников из Улан-Удэ на БМД-2 и танках Т-80 нанесла удар по опорному пункту ВСУ, расположенному к западу от села.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской Народных Республик.

ЖЗЛ
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