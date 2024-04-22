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06:28, 22 апреля 2024Россия

Десантники из Бурятии и Забайкалья заняли опорный пункт ВСУ под Часовым Яром

Минобороны: десантники ВС РФ взяли в плен четверых военных ВСУ под Часовым Яром

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Бурятские и забайкальские десантники заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру в Донбассе, а также взяли в плен четверых украинских военных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Бронегруппа десантников из Улан-Удэ на БМД-2 и танках Т-80 нанесла удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенному к западу от села. После чего штурмовые группы забайкальских десантников «смогли сломить сопротивление оставшихся боевиков ВСУ», заявили в ведомстве.

Четверо украинских военных сдались в плен, отказавшиеся сложить оружие были ликвидированы, говорится в сообщении.

21 апреля в Минобороны рассказали, что российские военные поразили на Украине цех по производству беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль Богдановку в Донецкой народной республике.

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      Сергей Грехов
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