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02:50, 21 сентября 2024Мир

Комиссия по ценным бумагам США обратилась к суду из-за Маска

CNN: комиссия по ценным бумагам просит суд пригрозить Маску санкциями за неявку

Фото: Mike Segar / Reuters

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США просит суд пригрозить санкциями бизнесмену Илону Маску за неявку на заседание по делу о приобретении социальной сети X. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что предпринимателя пригласили в суд для дачи показаний 10 сентября. За несколько часов до начала слушаний адвокаты Маска предупредили SEC, что их доверитель не явится из-за необходимости присутствия на запуске аппарата компании SpaceX. В свою очередь комиссия уверяет, что об этом было известно за несколько дней до заседания, из-за чего заявить о неявке можно было заблаговременно.

Комиссия требует от суда наложить на Маска «значительные обязательства», что вынудит предпринимателя явиться на новое заседание.

Ранее Маск заявил, что наступивший 2024 год станет хуже предыдущих. По его мнению, он также будет еще более безумным. Таким образом предприниматель ответил на вопрос пользователя X о том, какой год следует ожидать после «четырех лет сумасшествия».

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      Евгений Силаев
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