Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:47, 2 января 2024Интернет и СМИ

Маск назвал 2024 год безумнее предыдущих

Маск: 2024 год станет еще более безумным, чем предыдущие
Илон Маск

Илон Маск . Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что наступивший 2024 год станет хуже предыдущих. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск сделал прогноз на 2024 год и предположил, что он станет еще более безумным, чем предыдущие. Таким образом он ответил на вопрос пользователя X о том, на какой год следует надеяться после «четырех лет сумасшествия».

В 2022 году американские журналисты перечислили самые неудачные предсказания Маска относительно будущего. Авторы статьи напомнили, что бизнесмен неоднократно обещал, что автомобили Tesla станут полностью автономными в «следующем году». Однако, по словам специалистов, американский предприниматель говорит об этом уже на протяжении девяти лет подряд.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Запретное слово в правительственных кругах» На Западе рассказали, что прогнозы главкома ВСУ привели Зеленского в ярость

      Зеленский раскрыл причину успеха России против контрнаступления ВСУ

      Маск назвал 2024 год безумнее предыдущих

      Зеленский попросил у Запада ракеты для уничтожения Крымского моста

      В Киеве рассказали о личной задаче Путина по борьбе ракетами ВСУ

      Зеленский высказался о возможности переговоров с Россией

      Зеленский призвал украинцев выбрать между демократией и контрнаступлением

      Зеленский назвал задачи ВСУ против России на 2024 год

      В США рассказали о давлении на Израиль

      Отказ Аргентины от вступления в БРИКС назвали глупостью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости